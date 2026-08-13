Siviri'de Orman Yangını Başladı

Yunanistan'ın Halkidiki bölgesindeki Siviri köyünde orman yangını çıktığı ve evlere sıçradığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Siviri'deki otluk alanda yangın çıktı ancak kısa zamanda ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Siviri'de yangın çam ağaçlarının bulunduğu bölgede bazı evlere sıçradı, söz konusu bölge tahliye edildi.

Bölgeye hakim olan şiddetli rüzgar, yangınla mücadeleyi güçleştiriyor.