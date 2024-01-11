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"Şivlilik" diye gelen çocuklara etli ekmek ikram ettiler - Son Dakika
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"Şivlilik" diye gelen çocuklara etli ekmek ikram ettiler

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneğinde etli ekmek ustası iki kardeş, dükkanlarına ellerinde poşetlerle 'Şivlilik' diyerek gelen çocuklara etli ekmek ikram etti. Çocuklar aç dolaşmasın diye böyle bir etkinlik düzenlendi.

"Şivlilik" diye gelen çocuklara etli ekmek ikram ettiler
11.01.2024 - 20:18,
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"Şivlilik" diye gelen çocuklara etli ekmek ikram ettiler

KONYA - Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneğinde etl iekmek ustası iki kardeş, dükkanlarına ellerinde poşetlerle "Şivlilik" diyerek gelen çocuklara etli ekmek ikram etti.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneği için çocuklar kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topladı. Merkez Karatay ilçesi Karacihan Mahallesinde etli ekmek fırını işleten Ömer Fazıloğulları ve kardeşi Yücel Fazıloğulları da kendileri küçük yaşlarda kahvaltı yapmadan şivlilik topladıkları için gezen çocuklar aç dolaşmasınlar diye iş yerlerine gelen çocuklara etli ekmek ikram etti.

"Kahvaltı yapmadan çıkan çocuklar aç dolaşmasın diye etl ekmek dağıttık, tok gezsinler"

Çocuklara etli ekmek dağıtan usta Ömer Fazıloğulları, "Konya'mızın gelenekseli olan Şivlilik, yani üç ayların başlangıcı. Bu güzel günde çocuklar heyecan ile evden kahvaltı yapmadan çıktıkları için biz de çikolata, şeker yerine, çocuklar aç dolaşmasın diye etli ekmek dağıttık. Tok gezsinler, bugünü mutlu geçirsinler. Böyle bir etkinlik yapalım dedik. Biz zamanında yemek yemeden sabah erken çıkıyorduk sokağa, aç dolaşıyorduk. Şeker, çikolata yiyorduk, midemiz bulanıyordu ve akşam yemek yiyemiyorduk. Çocuklar aç dolaşmasın diye böyle bir şey aklımıza geldi, yaptık" dedi.

Etli ekmek ustası Yücel Fazıloğulları ise "Konya'mızın geleneksel Şivlilik gününde şeker, lokum, çikolata ve leblebi gibi ürünler dağıtılıyor. Biz de değişiklik olması adına çocuklar evden kahvaltı yapmadan çıkıyor, çocuklar sebeplensin, aç gezmesinler diye bu tür bir etkinlik yaptık" şeklinde konuştu.

Etli ekmek dükkanına ellerinde poşetlerle "Şivlilik" diye gelen çocuklar ise etli ekmek ikramından memnun olduklarını söyleyerek, teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: "Şivlilik" diye gelen çocuklara etli ekmek ikram ettiler - Son Dakika
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