Sivrihisar'a Modern Kapalı Yüzme Havuzu Kazandırılıyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar ilçesinin ilk kapalı yüzme havuzunu yerinde inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilçeye kazandırdığı, EBB ve Sivrihisar Belediyesi iş birliği ile hizmete sunulacak kapalı yüzme havuzu, 12 Kasım'da açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sivrihisar ilçesine kazandırdığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediyesi iş birliği ile hizmete sunulacak kapalı yüzme havuzu projesinde sona gelindi. Başkan Ünlüce, havuzda incelemelerde bulunarak, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'den bilgi aldı.

Sivrihisar ilçesinin modern bir tesise kavuşacağını belirten Başkan Dökmeci, "İlçemizde Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte Sivrihisar Belediyemizin iş birliği ile kapalı yüzme havuzumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ayşe Ünlüce Hanım'a bizlere verdiği destekten dolayı halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Ünlüce ise "Sivrihisar'da spora ve sağlıklı yaşama katkı sunacak havuzun yapımında emeği geçen herkesi kutluyor, şimdiden Sivrihisar'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplamda 4 bin metrekarelik alana kurulan kapalı yüzme havuzunda seyirci tribünleri, antrenör odası, kadın-erkek soyunma odaları, duş kabinleri bulunuyor. Modern tasarımıyla dikkati çeken tesis, kapalı olma özelliği dolayısıyla yaz-kış hizmet verecek.

Kapalı yüzme havuzu, 12 Kasım Salı günü saat 15.00'te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.