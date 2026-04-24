Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci'den "Özelleştirme" Açıklaması: "Kararda Bir Hata veya Yanlışlık Olabileceğini Değerlendiriyoruz"
Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci'den "Özelleştirme" Açıklaması: "Kararda Bir Hata veya Yanlışlık Olabileceğini Değerlendiriyoruz"

24.04.2026 16:20  Güncelleme: 17:12
(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla özelleştirme kapsamına alınan parselde yapımı süren bir sağlık ocağı bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle yayımlanan kararda bir hata veya yanlışlık olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Dökmeci, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla özelleştirilen "sağlık ocağı ve arsası" nitelikli taşınmazla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz Hızırbey Mahallesi'nde bulunan 4596 ada 2 parsel numaralı ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan 'sağlık ocağı ve arsası' nitelikli taşınmazın, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan özelleştirilecek yerler arasında yer aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak söz konusu parsel üzerinde, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden ve yaklaşık yüzde 80 seviyesine ulaşmış bir sağlık ocağı inşaatı bulunmaktadır. Bu nedenle yayımlanan kararda bir hata veya yanlışlık olabileceğini değerlendiriyoruz. Öte yandan, eğer alınan karar doğru ise devletimizin aldığı kararlara her zaman saygılı olduğumuzu da özellikle ifade etmek isterim. Sivrihisar'ımızın menfaatleri doğrultusunda sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

