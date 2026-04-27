Sivrihisar'da Eskişehirspor Maçı Dev Ekranda İzlenecek

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi, Eskişehirspor'un Balıkesirspor ile oynayacağı play-off mücadelesini Açık Hava Heykel Bahçesi'nde dev ekranda yayınlayacak. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, vatandaşları maçı birlikte izleyerek takıma destek vermeye davet etti.

Eskişehirspor'un şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesi, Sivrihisar'da birlik ve beraberlik içinde takip edilecek. Yarın saat 20.00'de Açık Hava Heykel Bahçesi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, vatandaşlar bu heyecana hep birlikte ortak olacak. "Sandalyeni kap gel" çağrısıyla duyurulan etkinlikte, futbolseverler açık havada coşkulu bir atmosferde takımlarına destek verecek.

Dökmeci, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehirspor'umuzun bu önemli mücadelesinde hemşehrilerimizle birlikte tek yürek olmak istiyoruz. Sivrihisar olarak takımımıza olan desteğimizi güçlü bir şekilde göstermek adına bu organizasyonu düzenledik. Tüm vatandaşlarımızı sandalyelerini alarak Açık Hava Heykel Bahçesi'ne davet ediyorum. Gelin, bu büyük coşkuyu hep birlikte yaşayalım ve takımımıza omuz verelim" ifadelerini kullandı.