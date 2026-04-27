Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivrihisar'da Eskişehirspor Maçı Dev Ekranda İzlenecek

27.04.2026 16:29  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivrihisar Belediyesi, Eskişehirspor’un Balıkesirspor ile oynayacağı play-off mücadelesini Açık Hava Heykel Bahçesi’nde dev ekranda yayınlayacak. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, vatandaşları maçı birlikte izleyerek takıma destek vermeye davet etti.

Eskişehirspor'un şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesi, Sivrihisar'da birlik ve beraberlik içinde takip edilecek. Yarın saat 20.00'de Açık Hava Heykel Bahçesi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, vatandaşlar bu heyecana hep birlikte ortak olacak. "Sandalyeni kap gel" çağrısıyla duyurulan etkinlikte, futbolseverler açık havada coşkulu bir atmosferde takımlarına destek verecek.

Dökmeci, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehirspor'umuzun bu önemli mücadelesinde hemşehrilerimizle birlikte tek yürek olmak istiyoruz. Sivrihisar olarak takımımıza olan desteğimizi güçlü bir şekilde göstermek adına bu organizasyonu düzenledik. Tüm vatandaşlarımızı sandalyelerini alarak Açık Hava Heykel Bahçesi'ne davet ediyorum. Gelin, bu büyük coşkuyu hep birlikte yaşayalım ve takımımıza omuz verelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 16:49:08. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.