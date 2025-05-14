Sivrihisar\'da Gazze için Hayır Çarşısı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

Sivrihisar İlçe Müftülüğünce, Halk Pazarı'nda açılan stantlarda, giysi, gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler, kitap ve yöresel ürünler satışa sunuldu.

İlçe Müftüsü Mustafa Budak, etkinlikte yaptığı açıklamada, Kur'an kursları ve din görevlilerinin Filistinliler için bir hayır çarşısı düzenlediklerini söyledi.

Filistin'in barış yurdundan savaş yurduna dönüştüğünü kaydeden Budak, "Bu kardeşlerimizin yarasına bir merhem olabilmek, sofralarına bir çorba kasesi koyabilmek için onların dertleriyle dertleniyoruz." diye konuştu.