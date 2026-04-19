Sivrihisar'da Havacı Çocuklar Etkinliği
Sivrihisar'da Havacı Çocuklar Etkinliği

19.04.2026 16:13
23 Nisan'da düzenlenen etkinlikte çocuklar, kağıt uçak yarışması ve akrobasi gösterisiyle eğlendi.

Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması" kapsamında çocuklar, aileleriyle merkeze gelerek aprona kurulan boyama standı ve pedal uçak parkurunu deneyimledi.

Kağıt uçak yarışmasına katılan çocuklar, müzede, hazırladıkları uçakları en uzağa atabilmek için yarıştı.

Kutlamalar kapsamında kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi sundu.

Semin Öztürk Şener, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkezde herkesin tek yürek, tek bilek olduğunu söyledi.

Önemli günün sadece bayram değil, aynı zamanda dayanışma ve birlik olma hali olduğunu belirten Şener, "Ülkemizin zor günlerinde gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir durum. Özellikle böyle günlerde milli bayramlara ve değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklar için buradayız, çok mutluyum." dedi.

Şener, "Yeni Menekşe" ile hava şartlarına rağmen uçuşlarına devam ettiğini kaydederek, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

