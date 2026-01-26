Sivrihisar'da Kaldırım İşgallerine Zabıta Denetimi

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların güvenli geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik denetim yaparak uyarılara rağmen kaldırılmayan duba ve tabelaları topladı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılan denetimlerle, kaldırımların kamuya uygun ve güvenli kullanımını engelleyen işgallere müdahale edildi. Uyarılara rağmen kaldırılmayan duba, levha, tabela ve benzeri eşyalar ekipler tarafından toplanarak kaldırıldı.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız, yayalarımızın kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi, yaya trafiğinin düzenli hale getirilmesi amacıyla titizlikle sürdürülmektedir. Kamuya ait alanların amacına uygun kullanımı konusunda denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Belediye yetkilileri, esnafın ve vatandaşların bu konuda duyarlılık göstermesinin ilçe genelinde düzenli ve güvenli bir şehir yaşamına katkı sağlayacağını vurguladı.