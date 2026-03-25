Üye Girişi
Son Dakika Logo

SİYAD Ödülleri 2025'te Sahiplerini Buldu

25.03.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİYAD Ödülleri'nde 'Gündüz Apollon Gece Athena' en iyi film seçildi. Toplam 19 dalda ödüller verildi.

Sinema Yazarları Derneğinin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği SİYAD Ödülleri, 58. kez sahiplerine kavuştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2025'te gösterime giren tüm yapımların çeşitli kategorilerde değerlendirildiği yarışmada kazanan eserler SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Emine Yıldırım imzalı "Gündüz Apollon Gece Athena" dört ödülle ayrılırken, "Yeni Şafak Solarken" ve "O da Bir Şey mi" filmleri de üçer ödüle layık görüldü.

Toplam 19 dalda ödül verilen gecede, "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ve "Giovanni Scognamillo Fantastik Film" ödüllerinin sahibi oldu.

Gürcan Keltek imzalı "Yeni Şafak Solarken" filmi "En İyi Yönetmen", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Müzik" ödüllerini kazandı.

Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" filminin başrolünü üstlenen Merve Asya Özgür, "Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ödülünü aldı. İpek Bilgin, aynı filmdeki performansıyla "Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ödülünün sahibi oldu.

"En İyi Erkek Oyuncu Performansı" ödülünü "Gecenin Kıyısı" ile Ahmet Rıfat Şungar, "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı" ödülünü de "Gündüz Apollon Gece Athena"daki rolüyle Barış Gönenen kazandı."

"Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film" kategorisinde Aybüke Avcı'nın "Domates, Biber, Depresyon" filmi, belgesel kategorilerinde Orhan Eskiköy'ün "Ev", Çağla Gillis'in "E Blok, Daire 5" filmleri ödüllendirildi."

"En İyi Kısa Film" ödülü "Kirpik" filminin, "Ahmet Uluçay Umut Ödülü" ise "Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)" filminin yönetmeni Toprak Işık'ın oldu."

Törende ayrıca, Biket İlhan ile Selma Güneri'ye onur ödülü, Susma Bitsin'e ise emek ödülü sunuldu.

Kaynak: AA

Belgesel, Athena, Kültür, Sinema, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 17:58:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.