Siyasi Parti Temsilcilerinden Silivri Ziyareti... Gül Çiftci Binici: İktidar, Sandıkta Yenemediği Muhalefeti Yargı Eliyle Susturmak İstemektedir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, "İktidar, sandıkta yenemediği muhalefeti yargı eliyle susturmak istemektedir. Bugün cezaevleri önünde yaptığımız bu açıklama, aynı zamanda halk iradesine ve sandığa sahip çıkma çağrısıdır. Çünkü mesele isimlerin kişisel hukuku olmaktan çok daha büyüktür. Mesele tüm toplumun hukuk güvenliğidir. Mesele Türkiye'de yurttaşın verdiği oyun kıymetidir. Mesele seçimle gelen gelenin görevini hukuk güvencesi altında yapmasıdır. Mesele demokratik siyasetin yargı kıskacından çıkarılmasıdır" dedi.

DEM, TİP, CHP, EMEP, EHP, TÖP, ESP, DBP, Devrimci Parti, SODAP, SYKP, SMF ve Yeşil Sol Parti temsilcilerinden oluşan heyet, Silivri'de Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, şunları söyledi:

"Görüyoruz ki adaletin terazisi bozuk. Hep düzenden yana, iktidardan yana tartıyor. Alınmış mahkeme kararları uygulanmıyor. Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bugün Türkiye toplumunun neredeyse yüzde 80'i artık adaletin tecelli edeceğine inanmıyor. Çünkü görüyoruz ki haksız, hukuksuz, keyfi bir biçimde 10 yıldır cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş var, yıllardır yatan Selçuk Mızraklı var, Silivri'de yatan Can Atalay var, Tayfun Kahraman ve diğer arkadaşlarımız var. Her sabah yeni operasyonlara uyanıyoruz. 6 yıl boyunca Gülistan Doku'yu katledenlerin nasıl gizlendiğine tanık oluyoruz. Doğasını, çevresini koruyanların nasıl gözaltına alındığını, tutuklandığını biliyoruz. Kolu kopan işçilerin taleplerini dile getirdikleri için cezaevinde atılan sendikacıları biliyoruz."

O yüzden sabah Edirne'de ve buradaki bu taleplerimiz, Türkiye'de adaletin yerine gelmesidir, hukukun işlemesidir, yasaların herkese eşit olarak işletilmesidir. Adalet, özgürlük, demokrasi talebimiz asla vazgeçmeyeceğimiz, uğrunda 10 yıllarca da olsa cezaevinde yatmayı göze alacağımız taleplerdir. İktidara çağrımız şudur: Yol yakınken bu yaptığınız antidemokratik uygulamalardan vazgeçin ve bir an önce arkadaşlarımızı serbest bırakın."

Gül Çiftci: "Bugün cezaevleri önünde yaptığımız bu açıklama sandığa sahip çıkma çağrısıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici de şunları kaydetti:

"Ülkemiz uzun süredir siyasal yargı eliyle şekillendirilen ağır bir baskı döneminden geçmektedir. Mahkeme salonları bu dönemde adaletin tesis edildiği yerler olmaktan çıkarılmış, siyasi rekabetin bastırıldığı, seçim başarısının cezalandırıldığı, topluma gözdağı verildiği, seçilmişlerin ve muhalif siyasetçilerin susturulmak istendiği bir merkeze dönüştürülmüştür. Bugün iktidarın yarattığı siyasal iklim, hukuk devletinin temel ilkelerini çiğneyen bir tablo ortaya koymaktadır. Seçilmiş belediye başkanlarının, gazetecilerin, aydınların ve toplumsal muhalefetin farklı kesimlerinin ceza tehditi altında tutulduğu bu dönemde demokrasi sistematik bir biçimde yok edilmektedir."

Partimizin kurumsal kimliğine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 15,5 milyon yurttaşımızın oylarıyla belirlediği cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yönelik yargı kuşatması, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın haksız yere cezaevinde tutulması, Gezi tutsakları Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'ya yönelik ağır hak ihlalleri ve son dönemde yaşadığımız tüm hukuksuzluklar tek bir şeye işaret etmektedir: İktidar, sandıkta yenemediği muhalefeti yargı eliyle susturmak istemektedir. Bugün cezaevleri önünde yaptığımız bu açıklama, aynı zamanda halk iradesine ve sandığa sahip çıkma çağrısıdır. Çünkü mesele isimlerin kişisel hukuku olmaktan çok daha büyüktür. Mesele tüm toplumun hukuk güvenliğidir. Mesele Türkiye'de yurttaşın verdiği oyun kıymetidir. Mesele seçimle gelen gelenin görevini hukuk güvencesi altında yapmasıdır. Mesele demokratik siyasetin yargı kıskacından çıkarılmasıdır."

Tuncer Bakırhan: "Bu ülkeye cezaevleri değil, barış, hukuk, adalet lazım"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği Sincan Mahkeme Salonları'nda, Silivri Mahkeme Salonları'nda, Edirne Cezayir'inde, Kandıra Cezayir'inde inşa edilemez. Bu ülkeye bir gelecek kuracaksak cezaevindekilerin özgür olması gerekiyor. Bu ülkenin insanları cezaevinde olmamalı. Bu ülkeye cezaevleri değil, barış lazım, hukuk lazım, adalet lazım. Bugün Türkiye toplumunun büyük bir bölümü adalet konusunda bir inansızlık içerisinde yaşıyor. Seçiyor, içeri atılıyor. Meclise gönderiyor, koluna kelepçe vuruluyor. Düşüncesini açıklıyor, cezaevine gönderiliyor. ve emin olun en başta da iktidara sesleniyorum: Bunların tamamını yıllarca deneyimlemiş bir siyasi partinin eş başkanı olarak söylüyorum, bunlarla sonuç alamazsınız. İstanbul'un seçilmiş iradelerini cezaevinde tutarak İstanbul halkının iradesini değiştirebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onun için bir an önce Türkiye'nin ihtiyacı olan adalet, hukuk ve demokrasi konusunda adımlar atılmalıdır."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da "Türkiye'nin son yerel seçimlerde birinci partisi ve ana muhalefet partisi, Türkiye'nin birkaç seçimdir en büyük üçüncü partisi ve yıllardır bu ülkede direnmenin, iradenin temsilcisi olan çok sayıda sosyalist parti. Bunların temsilcileri sabah geçen seçimin cumhurbaşkanı adayını bir cezaevinde ziyaret ediyorlar. Oradan çıkıyorlar önümüzdeki seçimin cumhurbaşkanı adayının esir tutulduğu Silivri cezaevinin önünde ikinci bir açıklama yapmak zorunda bırakılıyoruz. Galiba sadece bu tablo bile Türkiye'nin nasıl bir iktidar tarafından yönetildiğini, nasıl bir baskıyla, nasıl bir kuşatmayla karşı karşıya kaldığımızı açık ve seçik biçimde ortaya seriyor" diye konuştu.