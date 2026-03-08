Siyasi Programlar ve İftarlar - Son Dakika
Siyasi Programlar ve İftarlar

08.03.2026 00:11
CHP, İYİ Parti ve AK Parti'nin iftar programları ve etkinlikleri 6 Nisan'da gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Sivrihisar Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, "Kadın" fotoğraf sergisini takip edecek, 8 Mart Kadınlar Günü Paneli'ne katılacak, iftar programına iştirak edecek.

(Eskişehir/12.00/15.00/16.00/19.04)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenen "Geleneksel İstanbul İftarı"na katılacak.

(İstanbul/19.09)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığını ziyaret edip basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen program ile "vefa iftarı" programına iştirak edecek.

(Şanlıurfa/15.30-21.15)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret edecek, parti teşkilatıyla iftarda bir araya gelecek, Bartın İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Bartın teşkilatınca düzenlenecek sahur programında yer alacak.

(Kastamonu/15.30/18.30/Bartın/22.30/23.00)

4- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "vefa iftarı" programına katılacak.

(Niğde/18.48)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı "vefa iftarı" programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Gaziantep/13.30/Konya/16.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bolu/16.00/Muğla/20.00)

3- Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'un 29. haftası tek karşılaşmayla tamamlanacak, Kırmızı Grup'ta ise 27. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta müsabakaları tamamlanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Trabzonspor-Karşıyaka, TOFAŞ-Safiport Erokspor ve Fenerbahçe Beko-Mersinspor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlik, Halkbank-Ziraat Bankart, Gaziantep Gençlikspor-Gebze Belediyespor, Altekma-Spor Toto ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana müsabakaları oynanacak.

(Bursa/13.00/Antalya/14.00/Ankara/Gaziantep/İzmir/16.00/İstanbul/16.30)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Köyceğiz Belediyespor-Güneysu, İstanbul Gençlik-Rize Belediyespor, Altınpost Giresunspor-Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol ve Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Muğla/İstanbul/Giresun/14.00/Trabzon/15.00/Eskişehir/17.00)

8- Formula 1'de 2026 sezonu ilk ayağı Avustralya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Melbourne/07.00)

9- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasına 4 maçla devam edilecek.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Diplomasi, AK Parti, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Programlar ve İftarlar - Son Dakika

