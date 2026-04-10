Siyasi ve Ekonomik Etkinlikler Gün Boyu Devam Ediyor

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı'na, Diyarbakır İş Dünyası Buluşması'na ve Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/Diyarbakır/16.00/19.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

(Ankara/11.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Senegal İş Forumu'na, Türkiye-Senegal KEK 6. Dönem Toplantısı Kapanış Töreni'ne katılacak, Senegal Cumhuriyeti Afrika Entegrasyonu, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Senegalliler Bakanı, Senegal KEK Eş Başkanı Cheikh Niang ile ikili görüşmelerde bulunacak.

(Dakar)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Mardin Deneyim Paylaşımı Prestij Etkinliği" Programı'na katılacak.

(Mardin/15.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine iştirak edecek.

(Çorum/14.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Muradiye Uluşar Zincirli İlkokulu'nu ziyaret edecek, TÜGVA İhtisas Akademi 26 programına, Van Özel Eğitim Meslek Okulu ve Van Özel Eğitim Uygulama Okulu ( ?, ? ve ?. Kademe) Açılış Töreni'ne, Atatürk Anadolu Lisesi Bayrak Töreni'ne ve Van Olgunlaşma Enstitüsü Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(Van/10.30/13.00/14.15/15.20/16.20)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SmartGen Laboratuvarı açılışına katılacak, onkoloji hastanesini ziyaret edecek.

(Taşkent)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara-Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/12.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Marmara Bölgesi 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'na katılacak, Gazze Sergisi'ni ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'ne ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Sakarya/10.00/12.30/18.00/19.30)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mogadişu Limanı'nda Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi'ni karşılama törenine katılacak.

(Mogadişu)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzunköprü Atatürk OSB Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Edirne/11.00/12.45/15.40/16.40)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-Ticaret'in Lojistiği Konferansı'na, Kahramanmaraş Günleri ve Fuarı'na, Polis Haftası etkinliğine katılacak.

(İstanbul/09.00/18.00/19.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı ile Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Antalya/11.00/15.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesini, İzmir Demokrasi Üniversitesini ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/11.45/15.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı açılışına katılacak.

(Antalya/15.00)

SPOR

1- Çocukların sahalarla buluşmasını kolaylaştırıp futbolun çekim merkezini daha da artırma düşüncesiyle hayata geçirilen FIFA Arena Projesi kapsamında Riva'daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda saha açılışı töreni düzenlenecek. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Cumhurbaşkanlığı 7.Uluslararası Yat Yarışları'nın 2026 yılı rota ve takvimi hakkında detaylı bilgilerin verileceği basın toplantısı, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 37. haftasında Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla Bosna Hersek'te karşı karşıya gelecek.

(Saraybosna/21.00)

