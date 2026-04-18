10.00 - Sosyal Demokrasi Derneği, Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
10.30 - 12.30 - 13.30- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Kocaeli Derince'de üye katılım ve açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)
12.000 - " Giresun Maden İstemiyor" sloganlı Büyük Köylü Mitingi, Tirebolu Atatürk Anıtı Meydanı'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - GİRESUN)
13.00 - 14.30 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küresel İlerici Seferberlik toplantısının İlerici Kentler Oturumuna katılacak. Özel, Küresel Liderler Genel Oturumunda konuşacak, Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BARSELONA)
13.00 - Milli Eğitim Bakanlığı önünde "yaşam nöbetini" sürdüren Eğitim-Sen üyeleri, "Şiddetsiz Okul Deklarasyonu"nu kamuoyu ile paylaşacak. (ANKARA)
13.30 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Arnavutköy Boyalık Köy Meydanı'nda "Çiftçilere Mazot Desteği" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon takip ediliyor. (İSTANBUL)
Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TUNCELİ)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor, Kocaelispor-Göztepe ve Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (İSTANBUL- KOCAELİ- ANKARA)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 18 Nisan Cumartesi Gündemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?