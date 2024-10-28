Siyez Buğdayı Ekimine Başlandı

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "buğdayın atası" olarak da bilinen coğrafi işaretli siyez buğdayının ekimine başlandı.

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayı, İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekiliyor.

İhsangazi ilçesinde yoğun olarak üretilen siyez buğdayının ekimine başlandı.

Siyez üreticisi Sebahattin Ciğerci, gazetecilere, bölgede siyez buğdayının yoğun olarak üretildiğini söyledi.

Ailesiyle birlikte çalıştıklarını anlatan Ciğerci, "2024-2025 sezonunun siyez ekimini yapıyoruz. Ben yaklaşık 90 dekar alanda siyez buğdayı ekmekteyim. Bunları kendimiz değerlendiriyoruz. Hasadını yaptıktan sonra bunu ayırıp siyez unu, siyez makarnası, siyez eriştesi gibi çeşitli ürünler yapmaktayım. Yaptığımız bu ürünlerle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Şu anda şartlar ekim için çok iyi." dedi.

Genç çiftçi Yasin Ciğerci ilse hava şartlarının ekim için çok iyi olduğunu kaydetti.

Tüm hazırlıkları yaparak ekime başladıklarını anlatan Ciğerci, "Bugün siyez buğdayımızı tarlayla buluşturuyoruz. Siyezin içerisinde yabancı madde olmaması için ekmeden önce taşını toprağını ayırıyoruz. Ekim için bugünü seçmemizin sebebi ise siyezin nemi çok sevmesi. Siyez, sabahki nemin üzerine düşmesiyle toprağa tutunabiliyor. Bu da biz çiftçiler için çok önemli. Allah nasip ederse de ağustos ayında hasadını yapacağız." diye konuştu.

Siyezi çeşitli şekillerde işleyerek Türkiye'nin farklı yerlerine pazarladıklarını anlatan Ciğerci, "Genç arkadaşlara, çiftçilik yapmak isteyenlere seslenmek istiyorum. Herkes toprağına sahip çıksın, toprağının değerini bilsinler. Kimse 'ben yapamıyorum' demesin. Herkes kendi bölgesindeki tarımsal ürünlere sahip çıkmalı. Ben de siyez buğdayına sahip çıkıyorum." ifadelerini kullandı.