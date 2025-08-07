Şizofreni Hastası Oğul Annesini Darb etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilen yatalak hasta kadın, hastaneye kaldırıldı.

Fesleğen Mahallesi'nde 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen H.G.G'nin (60) bakıcılığını yapan A.K, eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen H.G.G, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan H.G.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bakıcı A.K de M.G'den kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

M.G'nin, annesi H.G.G'ye şiddet uygulaması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde odaya giren M.G'nin yatakta yatan annesi H.G.G'yi darbettiği, kendisinden para bulmasını istediği ve annesine bağırdığı anlar yer aldı.

Tıp fakültesinden mezun olduğu öğrenilen M.G'ye şizofreni tanısı konulduğu, ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği belirtildi.