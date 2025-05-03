Skolyoz Hastası Barış'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Skolyoz Hastası Barış'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Skolyoz Hastası Barış\'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Edirneli Barış Akpınar, skolyoz nedeniyle yürümekte zorluk çekerken bir günlüğüne özel harekat polisi oldu.

03.05.2025 11:32
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Edirne'de skolyoz hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 40 yaşındaki bedensel engelli Barış Akpınar'ın özel harekat polisi olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

Kendisi de skolyoz hastası olan Aslı Akpınar, eşinin polislere duyduğu sevgiyi ve üniforma giyme isteğini Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a iletti.

Karaburun'un talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpınar çiftini evlerinde ziyaret etti.

Ekiplerin getirdiği özel harekat polisi üniformasını giyen Akpınar, eşiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğüne gitti.

Burada görevli komiser ve özel harekat polisleriyle bir araya gelen bedensel engelli Akpınar, kullanılan zırhlı araçlar ve teçhizatlar hakkında bilgilendirildi.

Ekipler tarafından Akpınar çiftine özel harekat polisi beresi hediye edildi.

Temsili olarak da olsa özel harekat polisliğini tecrübe eden Akpınar, eşiyle İl Emniyet Müdürü Karaburun'u da ziyaret etti.

Akpınar çiftiyle sohbet eden Karaburun, teşkilat olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Büyük mutluluk yaşadılar

Barış Akpınar, AA muhabirine, hayalini yerine getirmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eşinin İl Emniyet Müdürü Karaburun'la irtibata geçtikten çok kısa süre sonra geri dönüş aldıklarını ifade eden Akpınar, "Eşim sayesinde bu hayalim gerçek oldu. Engelli olduğum için askere gidemedim. Vatanımızı koruyanların üniformasını taşımak büyük onur ve bu onur bana bugün nasip oldu." dedi.

Akpınar, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde çok güzel bir gün geçirdiğini ifade etti.

Türk polisini çok sevdiğinden bahseden Akpınar, şunları kaydetti:

"Polislerle bir araya geldim, sohbet ettik. Ne gibi çalışmalar yaptıklarını anlattılar. Şubeyi gezdik, her şey çok güzeldi. Hayalimdeki o güzel zırhlı araçları ve silahları gördüm. Vatanın bütün üniformaları gururdur. Ben de bugün onu giyerek gurur yaşadım. Destek veren tüm müdürlerime teşekkür ediyorum."

Aslı Akpınar ise eşinin hayali yerine geldiği için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniformanın eşine çok yakıştığını dile getiren Akpınar, "Bir günlüğüne de olsa o atmosferi ve duyguyu yaşadı. Ben de onu seyrederken çok mutlu oldum. Üniforma da çok yakıştı, kendisine de hediye edildi. Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Skolyoz Hastası Barış'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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