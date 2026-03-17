Slovakya, AB\'den Petrol Akışını Yeniden Başlatmasını Bekliyor

BRATISLAVA, 17 Mart (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol akışının yeniden başlatılması için baskı yapmasını beklediklerini söyledi.

Slovakya Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre Fico, bu hafta düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın petrol transitini durdurmaya yönelik tek taraflı ve zararlı adımını kabul edemeyiz" dedi.

Fico, AB'nin Ukrayna'nın çıkarlarını Slovakya ya da Macaristan gibi üye ülkelerin çıkarlarının önüne koymaması gerektiğini vurgulayarak, 2027 sonuna kadar almaya yetkili oldukları Rus petrolünün akışının yeniden sağlanması için AB yetkililerinin Ukrayna liderliğine baskı yapmasını beklediklerini belirtti.

Ukraynalı yetkililer, 27 Ocak'ta boru hattına yönelik bir saldırının ardından Slovakya ve Macaristan'a Drujba boru hattı üzerinden petrol tedarikinin askıya alındığını açıklamış ve hasardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Slovakya ise daha sonra petrol acil durumu ilan ederek, Ukrayna'nın sevkiyatı kasıtlı olarak durdurduğunu öne sürdü.