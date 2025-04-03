Slovakya, Ayı Saldırılarına Karşı 350 Ayının Öldürülmesini Onayladı

BRATİSLAVA, 3 Nisan (Xinhua) -- Slovakya hükümeti artan ayı saldırılarını gerekçe göstererek insanlara yönelik tehlikeyi azaltmak için 350 boz ayının öldürülmesini onayladı. Hükümet çarşamba günü birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Çevre Bakanı Tomas Taraba, seçilen bölgelerde olağanüstü hal kararı çerçevesindeki ayı avının ülkenin 1.300'den fazla olan ayı nüfusunu azaltacağını belirtti. Bakan, ayrıca Slovakya için 800 ayının "yeterli bir sayı" olacağını savundu.

Polis, 59 yaşındaki bir adamın çarşamba günü Slovakya'nın orta kesimlerindeki bir ormanda ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu saldırı, bu yıl yaşanan son ölümcül ayı saldırısı olarak kaydedildi.

Aynı gün hükümet oturumunun ardından konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya'nın insanların ormana girmekten korktuğu bir ülke olmayacağını belirtti.