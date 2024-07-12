Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa'nın Vatanseverleri fraksiyonuna katılmayacak

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'da süren savaş hususunda benzer fikirlere sahip olduğu Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülüğünde kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" fraksiyonunun ismini anmadan, genel başkanlığını yürüttüğü Slovakya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SMER), sol ve sosyal demokrat değerlerle alakası olmayan Avrupalı oluşumlara katılamayacağını bildirdi.

Fico, sosyal medya hesabı Facebook'tan paylaştığı videoda, Avrupa Parlamentosu (AP) içinde yaşanan hareketlilik ve genel başkanlığını yaptığı SMER'in mevcut fraksiyonlara yönelik yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) ve SMER arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) yönetim tarzını sert dille eleştiren ve büyük çoğunluğu aşırı sağcı partilerden oluşan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubuna katılıp katılmayacağına ilişkin söylentilere ilişkin Fico, grubun adını açıkça belirtmeden, "SMER, gerçek bir Slovak sosyal demokrasisi olarak, sol ve sosyal demokrasiyle hiçbir ilgisi olmayan Avrupa siyasi yapılarına katılamaz." dedi.

Fico, Ukrayna'da süren savaşa ilişkin yaklaşımı nedeniyle SMER milletvekillerinin PES'e üyeliğinin Aralık 2023'te askıya alınması ve seçim sonrası sosyalist fraksiyona yeniden katılma sürecinde yaşanan sıkıntılara da tepki gösterdi.

"Ruhumuzu satmayacağız"

"Avrupalı ??sosyalistler muhtemelen ruhumuzu satacağımızı düşünüyorlar. Onların partisine ve fraksiyonuna üyelik karşılığında Ukrayna'ya yönelik özgün yaklaşımımızdan, veto hakkından, göçten veya etik konulardan vazgeçeceğiz (diye düşünüyorlar)" eleştirisinde bulunan Fico, başkalarının beklentileri doğrultusunda hareket etmeyeceklerini söyledi.

Fico, Slovakya'nın ulusal çıkarlarıyla çatışan yaklaşım içinde olmayacaklarını ifade ederek böyle bir durumda milletvekillerinin dışarda kalmasını tercih edeceğini dile getirdi.

"Fico'ya Rus yanlısı eleştirisi"

Slovakya'da Ekim 2023'te 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturan Fico, göreve gelir gelmez, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı durdurmuş ve barış sürecinin başlatılması için askeri yardım yerine diplomasi masasına dönülmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Fico'nun bu tutumu AB yönetiminin ve bazı üye ülkelerin tepkisini çekmiş ve Rus yanlısı olmakla suçlanmıştı.

Bu yöndeki eleştirilerin artması üzerine PES de bünyesindeki SMER milletvekillerinin üyeliklerini Aralık 2023'te askıya almıştı.