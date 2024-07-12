Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa'nın Vatanseverleri fraksiyonuna katılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa'nın Vatanseverleri fraksiyonuna katılmayacak

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sol ve sosyal demokrat değerlerle alakası olmayan Avrupalı oluşumlara katılamayacaklarını bildirdi. Fico, Avrupa Parlamentosu içinde yaşanan hareketlilik ve SMER'in mevcut fraksiyonlara yönelik yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu. Fico, Avrupa Sosyalistler Partisi ve SMER arasındaki gerginlik nedeniyle Avrupa'nın Vatanseverleri grubuna katılıp katılmayacaklarına ilişkin söylentilere tepki gösterdi. Fico, Slovakya'nın ulusal çıkarlarıyla çatışan yaklaşım içinde olmayacaklarını ifade ederek böyle bir durumda milletvekillerinin dışarda kalmasını tercih edeceğini dile getirdi.

12.07.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'da süren savaş hususunda benzer fikirlere sahip olduğu Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülüğünde kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" fraksiyonunun ismini anmadan, genel başkanlığını yürüttüğü Slovakya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SMER), sol ve sosyal demokrat değerlerle alakası olmayan Avrupalı oluşumlara katılamayacağını bildirdi.

Fico, sosyal medya hesabı Facebook'tan paylaştığı videoda, Avrupa Parlamentosu (AP) içinde yaşanan hareketlilik ve genel başkanlığını yaptığı SMER'in mevcut fraksiyonlara yönelik yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) ve SMER arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) yönetim tarzını sert dille eleştiren ve büyük çoğunluğu aşırı sağcı partilerden oluşan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubuna katılıp katılmayacağına ilişkin söylentilere ilişkin Fico, grubun adını açıkça belirtmeden, "SMER, gerçek bir Slovak sosyal demokrasisi olarak, sol ve sosyal demokrasiyle hiçbir ilgisi olmayan Avrupa siyasi yapılarına katılamaz." dedi.

Fico, Ukrayna'da süren savaşa ilişkin yaklaşımı nedeniyle SMER milletvekillerinin PES'e üyeliğinin Aralık 2023'te askıya alınması ve seçim sonrası sosyalist fraksiyona yeniden katılma sürecinde yaşanan sıkıntılara da tepki gösterdi.

"Ruhumuzu satmayacağız"

"Avrupalı ??sosyalistler muhtemelen ruhumuzu satacağımızı düşünüyorlar. Onların partisine ve fraksiyonuna üyelik karşılığında Ukrayna'ya yönelik özgün yaklaşımımızdan, veto hakkından, göçten veya etik konulardan vazgeçeceğiz (diye düşünüyorlar)" eleştirisinde bulunan Fico, başkalarının beklentileri doğrultusunda hareket etmeyeceklerini söyledi.

Fico, Slovakya'nın ulusal çıkarlarıyla çatışan yaklaşım içinde olmayacaklarını ifade ederek böyle bir durumda milletvekillerinin dışarda kalmasını tercih edeceğini dile getirdi.

"Fico'ya Rus yanlısı eleştirisi"

Slovakya'da Ekim 2023'te 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturan Fico, göreve gelir gelmez, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı durdurmuş ve barış sürecinin başlatılması için askeri yardım yerine diplomasi masasına dönülmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Fico'nun bu tutumu AB yönetiminin ve bazı üye ülkelerin tepkisini çekmiş ve Rus yanlısı olmakla suçlanmıştı.

Bu yöndeki eleştirilerin artması üzerine PES de bünyesindeki SMER milletvekillerinin üyeliklerini Aralık 2023'te askıya almıştı.

Kaynak: AA

Robert Fico, Slovakya, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa'nın Vatanseverleri fraksiyonuna katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 İzmir’de kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi İzmir'de kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 16:56:03. #1.12#
SON DAKİKA: Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa'nın Vatanseverleri fraksiyonuna katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement