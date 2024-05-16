Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıya Uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıya Uğradı

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Başbakan Robert Fico'nun silahlı saldırı sonrası ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun istikrarlı olduğunu açıkladı. Fico'nun tedavisi özel bir bölümde devam ediyor.

16.05.2024 11:35
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Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun ameliyat sonrasında durumunun istikrarlı olduğunu ancak hala ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Kalinak, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova ile düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Fico'nun son durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

"Başbakan'ın durumu operasyon sonrasında istikrarlı hale geldi ancak ciddiyeti sürüyor." diyen Kalinak, Fico'nun bunun da üstesinden geleceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Hastane Müdürü Lapunikova da Fico'nun birçok yerinden vurulduğunu belirterek, ameliyatın 5 saat sürdüğünü ve Başbakan'ın tedavisinin hastanenin özel bir bölümünde sürdüğünü ifade etti.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovakya Başbakanı Robert Fico Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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