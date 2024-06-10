Slovakya\'da AP seçimini İlerici Slovakya Partisi kazandı

Güncel

Slovakya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimini muhalefetteki liberal-sol İlerici Slovakya Partisi (PS) yüzde 27,8 ile birinci sırada tamamladı.

Slovakya Seçim Komisyonu tarafından açılanan resmi sonuçlara göre AP seçimlerini muhalefetteki PS kazandı.

PS, 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun Sosyal Demokrat Partisi'ni (SMER) geride bırakarak, AP'ye 6 milletvekili göndermeyi başardı.

Başbakan Fico'ya düzenlenen suikastın gölgesinde gerçekleşen seçimde SMER oyların yüzde 24,7'sini alarak ikinci parti oldu. SMER, AP'ye 5 temsilci çıkartabildi.

Slovakya'da mecliste sandalyesi bulunmayan Cumhuriyet Hareketi ise oyların 12,5'ini alarak, Strazburg'a 2 milletvekili göndermeyi başardı.

AP'ye temsilci gönderen diğer iki parti ise Liberal Ses Partisi (HLAS) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KDH) oldu. Her biri yüzde 7 oranında oy alan bu iki partiden birer milletvekili AP'ye gitmeye hak kazandı.

Önceki seçime göre sandığa ilginin arttığı ülkede, 2019'da yüzde 28 olan katılım oranı bu seçimde yüzde 34,4'e yükseldi.