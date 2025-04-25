Slovakya, Kırgızistan ile İşbirliğini Yeniden Canlandırıyor - Son Dakika
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Slovakya, Kırgızistan ile İşbirliğini Yeniden Canlandırıyor

Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Kırgızistan'la tarihi işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

25.04.2025 14:56
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Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, Kırgızistan ile tarihi işbirliğini yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

Kırgızistan'a resmi ziyaret için gelen Blanar, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Dışişleri Bakanlığı konutunda baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşme kapsamında, Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Bakanlar ayrıca, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2027 yıllarını kapsayan işbirliği programına da imza attı.

Slovakya, Kırgızistan ile tarihi işbirliğini yeniden canlandırmak istiyor

Blanar ile Kulubayev, Bakanlıktaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Blanar, Kırgızistan ile tarihi işbirliğini yeniden canlandırmak istediklerini dile getirirken Kırgızistan'la mükemmel ilişkileri olduğunu, açık sorunlarının bulunmadığını, uluslararası politika da dahil olmak üzere birçok konuda benzer görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Uluslararası hukukun uygulanmasına büyük önem verdiklerini belirten Blanar, "Bu, güvenlik açısından önemli bir şeydir. Kırgızistan'ın nüfusu 7 milyon, Slovakya'nın nüfusu 5,4 milyon. Biz büyük ülkeler değiliz, savunmamız için büyük bir ordumuz yok." ifadelerini kullandı.

Blanar, Slovakya'nın bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğunu anımsatarak farklı alanlarda başka ülkelerle de ve özellikle Hint Okyanusu ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri ile işbirliği içinde olmak istediklerini vurguladı.

Kırgız Bakan'la enerji alanında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Blanar, küçük, orta ve büyük hidroelektrik santrallerin kurulumunda tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Blanar, Kırgız topraklarına 100 yıl önce birçok sektörde çalışmak için gelen Intergelpo adlı kooperatifin üyelerin Kırgızistan için yaptıklarının önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"O zaman burada eksik olan bir şeyi getirdiler; hastaneler, altyapı, fabrikalar inşa ettiler. Bu binalar bugün hala ayakta. Bildiğim kadarıyla bu kooperatif o dönemde Kırgızistan'ın gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 20'sini oluşturuyordu. Kırgızistan ile tarihi işbirliğimizi yeniden canlandırmak istiyoruz".

Blanar, Kırgızistan'da düzenlenen Slovakya-Kırgızistan İş Forumuna 30 şirketten 40 iş temsilcisi ile katıldıklarını anımsattı.

"Bu ziyaretiniz, ortaklığımızı derinleştirme ve genişletme yolunda önemli bir adım oldu"

Konuk bakana ülkesini ziyaret ettiği için teşekkür eden Kulubayev, "Slovakya Dışişleri Bakanının son 6 yılda bu ikinci ziyaretidir. Bu ziyaretiniz ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını simgeliyor. Slovakya Dışişleri Bakanının ziyareti, ortaklığımızı derinleştirme ve genişletme yolunda önemli bir adım oldu." dedi.

Kulubayev, Slovakya'nın Kırgızistan ile aktif işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirterek "Bu tür adımların ortak çalışma ve kalkınma için yeni ufuklar açacağından eminiz. Ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi için önemli bir potansiyel bulunuyor ve bu ziyaret bu potansiyelin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olacak." diye konuştu.

Bişkek'te bugün Slovakya ve Kırgızistan İş Forumu'nun yapıldığını anımsatan Kulubayev, Slovakya'nın burslu öğrenci almaya hazır olduğunu söyledi.

Kulubayev, İş Forumu'nun, enerji, ulaştırma, tarımsal sanayi kompleksi, bilgi teknolojileri ve turizm gibi temel alanlarda yeni iş bağlantıları kurmak ve ortak projeler hayata geçirmek için önemli bir platform görevi gördüğünü ifade etti.

"Çağ değişti ama bu kardeşliğin bıraktığı iz, Kırgız halkının hafızasında hala yaşıyor"

Kulubayev, Avrupa ve Asya'nın farklı bölgelerinde yer alan Kırgızistan ve Slovakya arasındaki ilişkilerin tarihi derin köklere sahip olduğunu vurguladı.

Intergelpo adlı kooperatifin Kırgızistan'ın ekonomisine sağladığı katkılara değinen Kulubayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 100 yıl önce, 1925 yılında, Slovak mühendislerin de yer aldığı uluslararası bir tugay olan Intergelpo adlı kooperatiften bir tren Kırgızistan'a geldi. Ülkemizin sanayisinin gelişmesine bilgi, teknoloji paylaşımı ve samimi destekleriyle önemli katkılarda bulundular. Bakan Blanar'ın bugünkü ziyareti ve yıl dönümü etkinliklerine katılımı, ortak tarihimizin bu sayfalarına sembolik bir saygı göstermesidir. Çağ değişti ama bu kardeşliğin bıraktığı iz, Kırgız halkının hafızasında hala yaşıyor."

Öte yandan Blanar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Blanar, ziyareti kapsamında, Intergelpo adlı kooperatifin 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı ve kooperatif işçilerinin torunlarıyla bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovakya, Kırgızistan ile İşbirliğini Yeniden Canlandırıyor - Son Dakika

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