Slovakya, TürkAkım ile Rus Gazı İthalatına Başladı - Son Dakika
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Slovakya, TürkAkım ile Rus Gazı İthalatına Başladı

Slovak Gaz Endüstrisi, TürkAkım üzerinden Rus doğalgazı ithalatına 1 Şubat'ta başladı.

07.02.2025 10:54
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BRATİSLAVA, 7 Şubat (Xinhua) -- Slovakya'nın en büyük gaz tedarikçisi Slovak Gaz Endüstrisi, 1 Şubat itibarıyla Macaristan üzerinden TürkAkımı boru hattı aracılığıyla Rus doğalgazı ithal etmeye başladığını duyurdu.

Slovakya Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre, Slovak Gaz Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Vojtech Ferencz, şirketin Rusya'nın doğalgaz dağıtım şirketi Gazprom ile geçerli bir sözleşmesi bulunduğunu ve transit ücretlerinin diğer tedarikçilerden önemli ölçüde daha düşük olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus doğalgazının Ukrayna toprakları üzerinden Slovakya'ya geçişine izin veren sözleşmeyi yenilememe kararı almasının ardından Rus doğalgazının Slovakya'ya akışı 1 Ocak'ta askıya alınmıştı.

Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyan son boru hattı olan TürkAkım üzerinden Slovakya'ya yapılan doğalgaz sevkiyatının nisan ayından itibaren iki katına çıkacağını belirten Ferencz, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Slovak Gaz Endüstrisi Ticaret Bölümü Başkanı Michal Lalik, artışa rağmen boru hattının kapasitesinin Slovakya'nın tüketim ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için hala yetersiz olduğunu ve ülkenin Rus doğalgazına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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