Slovakya, Ukrayna'ya Elektrik Sevkiyatını Durdurdu

23.02.2026 20:27
Başbakan Fico, SEPS'ten Ukrayna'ya elektrik sevkiyatının durmasını istedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, kamuya ait elektrik iletim kurumu SEPS'ten, Ukrayna'ya yönelik acil elektrik sevkiyatını kesmesini istedi.

Başbakan Fico, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fico, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamanın arkasında durarak, Slovakya'ya petrol sevkiyatını başlatmadığı gerekçesiyle SEPS'ten Ukrayna'ya acil elektrik sevkiyatının durdurmasını talep ettiğini bildirdi.

Başbakan Fico, sadece Ocak 2026'da, Ukrayna enerji şebekesini stabilize etmek için gerekli olan bu "acil elektrik tedarikinin", 2025'in tamamında gerekli olanın iki katından fazla olduğuna işaret etti.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Fico, 21 Şubat'ta, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 23 Şubat'ta petrol tedarikini yeniden başlatmaması durumunda aynı gün Slovak şirketlerinden bu ülkeye elektrik tedarikini durdurmalarını isteyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Slovakya, Ukrayna'ya Elektrik Sevkiyatını Durdurdu
