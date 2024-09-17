Sloven Diplomat Kos, AB Genişlemeden Sorumlu Üye Oldu

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün açıkladığı listede komisyonun yeni Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak belirtilen Sloven diplomat Marta Kos'un göreve başlayabilmesi için ülke meclisinden onay alması gerekiyor.

Slovenya'da AB Komisyonu üyeliği için adaylığı açıklanan ancak henüz Slovenya Meclisinden onay almayan Kos, AB Komisyonunun yeni Genişlemeden Sorumlu Üyesi oldu.

Von der Leyen'in yeni ekibinde görev alacak Kos, Slovenya Meclisinden beklenen onaya işaret ederek, "Slovenya'daki sürecin başarıyla tamamlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni AB Komisyonunun muhtemel üyeleri arasında gösterilen Slovenya'dan eski Sayıştay Başkanı Tomaz Vesel'in istifa etmesi üzerine yeni aday olarak belirlenen Kos'un bu durumuna ilişkin Meclis oylaması henüz yapılmadı.

Başbakan Robert Golob, Von der Leyen'in yeni üyeleri açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "Slovenya üzerine düşen sorumluluğu kabul ediyor. Kendisine (Kos) komşu ülkeler ve ötesinde istikrar ve barışı sağlamanın anahtarı teslim edildi. Genişleme sorumluluğun verilmesi Slovenya'nın uluslararası toplumda değer ve saygı gördüğünün bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Slovenya'nın Almanya ve İsviçre Büyükelçisi olarak görev yapan Kos, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuştu