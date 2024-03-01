Slovenya Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Slovenya Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in Gazze'de insani yardım kamyonlarının etrafında yiyecek bekleyen sivillere saldırmasının, Bosna Hersek'te yaşanan Markale pazar yeri katliamıyla aynı duyguyu uyandırdığını belirtti. Pirc Musar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki trajik olayların ardından dünyanın 30 bini aşkın ölüm rakamına tanık olduğunu ve bu şiddet eylemlerini gerçekleştirenlerin ağır sorumluluğunu hatırlattığını ifade etti. Pirc Musar, tarihin en korkunç tezahürlerinin tekrar etmesinin son derece üzücü olduğunu belirterek, Gazze'deki olayların Saraybosna'daki pazar yeri saldırısının dehşetine benzer bir şok ve üzüntü duygusu uyandırdığını dile getirdi. İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırıda 112 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı.

01.03.2024 17:32
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Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in Gazze'de insani yardım kamyonlarının etrafında yiyecek bekleyen sivillere saldırmasının, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yaşanan Markale pazar yeri katliamıyla aynı duyguyu uyandırdığını belirtti.

Pirc Musar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İnsani yardımların ulaştırılması sırasında 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan trajik olayların ardından dünya, 30 bini aşkın ölüm rakamına tanık oluyor. Bu dehşet verici rakam, bu şiddet eylemlerini gerçekleştirenlerin ağır sorumluluğunu hatırlatıyor." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında, tarihin en korkunç tezahürleriyle tekerrür ettiğini görmenin son derece üzücü olduğunu dile getiren Pirc Musar, "Bir zamanlar Saraybosna'daki (Markale) pazar yeri saldırısının dehşetine tanık olan genç bir gazeteci olarak, öldürülenlerin anıları hala akıllardan çıkmıyor. İnsani yardım beklerken canların verildiği Gazze'de dün yaşananlar da benzer bir şok ve üzüntü duygusu uyandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pirc Musar paylaşımında ayrıca, "Sadece yiyecek beklerken daha kaç hayat kaybedilmeli?" sorusunu yöneltti.

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı.

Pazar yerinde yapılan iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı.

Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 75 sivil yaralanmıştı.

Bosna Hersek'teki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Slovenya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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