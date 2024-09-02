Bled Stratejik Forumu'nda Filistin'in Bağımsızlığı Çağrısı

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Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da, "Paralel Gerçekliklerin Dünyası" temasıyla düzenlenen 19. Bled Stratejik Forumu'nda Filistin'in "egemen ve bağımsız" bir devlet olarak tanınması çağrısı yapıldı.

Ülkenin doğal güzelliklerinden biri olan Bled Gölü'nün de yer aldığı kentte başlayan forumun açılışını Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon yaptı.

Musar, konuşmasında insanların iyiliğine yönelik ortak anlayış çerçevesinde buluşmanın önemine değindi.

İklim değişikliğine karşı savunmasız ülkelere ve topluluklara destek vermeleri gerektiğini aktaran Musar, "Gelişmiş dünya, sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu açmalı, daha az ile iyi yaşamayı öğrenmeli ve aynı zamanda geride kalanlara destek olmalıdır." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) kurulduğu döneme dikkati çeken Musar, o günden bugüne farklılıkların arttığını ve daha güçlü küresel işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun mevcut jeopolitik bölünmeler konusunda aşması gereken konular olduğunu belirten Musar, "Uluslararası toplumun Filistin, Sudan, Ukrayna ve başka yerlerde gördüğümüz gibi insani felaketlere etkili bir şekilde yanıt verebilmesi için uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yeni tehdit ve zorlukları ele alması gerektiğine dair artan bir ihtiyaç var. Adalet sağlanmadan barış olamaz. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar küresel nitelikte ve küresel çözümler gerektiriyor" ifadesini kullandı.

Slovenya'da Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Fajon'ndan Filistin'in bağımsızlığının tanınması çağrısı

Fajon, dünyada giderek artan silahlı çatışmaların olduğunu aktararak, "Bugünkü savaşların en belirgin özelliği, sivillere ve sivil altyapıya yönelik hedef gözeterek yapılan acımasız saldırılardır, bu da uluslararası insan haklarının açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tanja Fajon, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor durumda olan Gazzeliler için mali destek, tıbbi ekipman sağladıklarını ve rehabilitasyon programları uygulayacaklarını belirterek, egemen ve bağımsız Filistin devletini tanımaları ve iki devletli çözümü desteklemeleri konusunda ülkelere çağrıda bulundu.

Ülkesinin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Fajon, tüm taraflar arasında diyalog olmadan barışın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) başkanlığını bu ay yürüteceklerini dile getiren Fajon, "Slovenya, bu sorumluluğu çok ciddiye alıyor. Sonuçları sahada görmemekle ilgili bir hayal kırıklığı olsa da, sesimizin duyulmasını sağlamak için yorulmadan çalışacağız. Herkesin insan haklarından, en temel olan yaşama hakkı da dahil olmak üzere yararlanabilmesi için kibir ve iki yüzlülüğü denklemlerimizden çıkarmalıyız." diye konuştu.

Foruma video konferans ile bağlanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Slovenya'yı BMGK başkanlığını kritik bir ayda üstlendiği için tebrik etti.

Guterres, birbirinden ayrılmış bir dünyada yaşadıklarını, bu bölünmeyi iyileştirmek ve zorlukların üstesinden gelmenin ortak bir zeminde çözümler bulmaktan geçtiğini ifade etti.

Forum farklı ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek panellerin ardından yarın sona erecek.