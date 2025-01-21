Slovenya'da Maden Göçüğü: 1 Ölü, 2 Kayıp

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Slovenya'da linyit çıkarılan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçiden haber alınamıyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, gece saatlerinde Velenje şehrindeki linyit çıkarılan maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Yetkililer, tünellerden birinin göçük sonrası su ve çamurla dolduğunu, madenden 1 işçinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve ulaşılamayan 2 işçi için de arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Madenin Genel Müdürü Marko Mavec yaptığı açıklamada, kayıp 2 işçinin hayatta kalma şanslarının giderek azaldığını söyledi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da Velenje'ye gelerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ve Doğal Kaynaklar ve Çevresel Planlama Bakanı Joze Novak da maden alanında çalışmaları takip ediyor.