Slovenya'dan İspanya'ya Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Slovenya'dan İspanya'ya Destek

06.05.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya, İspanya'nın UCM yargıçlarına yönelik yaptırımlara karşı engelleme statüsü talebine destek verdi.

Slovenya, İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan, ABD'nin Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların AB'yi etkilememesi için "engelleme statüsünü" etkinleştirmesi talebine destek verdiğini açıkladı.

Slovenya hükümeti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Robert Golob'un açıklamalarına yer verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e güçlü desteğini aktaran Golob, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile Avrupa'nın şimdiye kadarki tepkisinin Gazze'deki durumun ciddiyetine "uygun" olmadığı yönünde birçok defa açıklama yaptıklarını belirtti.

Golob, "Şimdi harekete geçmeliyiz. Uluslararası mahkemelerin bağımsızlığı pazarlık konusu edilemez. Uluslararası adalet ve hukukun üstünlüğü asla tehdit edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den, ABD'nin Gazze'deki soykırımı araştıran UCM yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların AB'yi etkilememesi için "engelleme statüsünü" etkinleştirmesini istemişti.

"İspanya göz yummayacak" başlığıyla açıklama yapan Sanchez, "Uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak, tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyor. AB bu zulüm karşısında kayıtsız kalamaz. Bu nedenle bugün Komisyonu, UCM ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bağımsızlığını ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yaptıkları eylemleri korumak amacıyla engelleme statüsünü etkinleştirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin, BM üyelerine ve Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak bu açıklamayı yapan Sanchez'in etkinleştirilmesini istediği engelleme statüsü, AB'nin çıkarlarını etkileyen üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasına olanak tanıyan bir mekanizma olarak biliniyor.

İspanya Başbakanı, ABD'nin 2025'in başından beri UCM üyelerine uyguladığı ve şu anda 11 hakim ve savcıyı etkileyen yaptırımlara karşı önlem alınmasını istiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'dan İspanya'ya Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:15:17. #7.13#
SON DAKİKA: Slovenya'dan İspanya'ya Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.