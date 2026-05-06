Slovenya'dan İspanya'ya Destek

Slovenya, İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan, ABD'nin Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların AB'yi etkilememesi için "engelleme statüsünü" etkinleştirmesi talebine destek verdiğini açıkladı.

Slovenya hükümeti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Robert Golob'un açıklamalarına yer verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e güçlü desteğini aktaran Golob, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile Avrupa'nın şimdiye kadarki tepkisinin Gazze'deki durumun ciddiyetine "uygun" olmadığı yönünde birçok defa açıklama yaptıklarını belirtti.

Golob, "Şimdi harekete geçmeliyiz. Uluslararası mahkemelerin bağımsızlığı pazarlık konusu edilemez. Uluslararası adalet ve hukukun üstünlüğü asla tehdit edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den, ABD'nin Gazze'deki soykırımı araştıran UCM yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların AB'yi etkilememesi için "engelleme statüsünü" etkinleştirmesini istemişti.

"İspanya göz yummayacak" başlığıyla açıklama yapan Sanchez, "Uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak, tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyor. AB bu zulüm karşısında kayıtsız kalamaz. Bu nedenle bugün Komisyonu, UCM ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bağımsızlığını ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yaptıkları eylemleri korumak amacıyla engelleme statüsünü etkinleştirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin, BM üyelerine ve Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak bu açıklamayı yapan Sanchez'in etkinleştirilmesini istediği engelleme statüsü, AB'nin çıkarlarını etkileyen üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasına olanak tanıyan bir mekanizma olarak biliniyor.

İspanya Başbakanı, ABD'nin 2025'in başından beri UCM üyelerine uyguladığı ve şu anda 11 hakim ve savcıyı etkileyen yaptırımlara karşı önlem alınmasını istiyor.