Slovenya'dan İsrail'e Lübnan Çağrısı

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da büyük yıkıma neden olan İsrail saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.
Slovenya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sivil kayıplara neden olduğu belirtildi.
İsrail saldırılarının Lübnan'da sivil altyapıyı da tahrip ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail'in saldırıları sona ermelidir. Ateşkes, Lübnan için de geçerli olmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda sağlanmalıdır. Sivillerin korunması ve diplomasi kilit önemdedir."
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları, 2 Mart'tan bu yana devam ediyor.
