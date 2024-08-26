Slovenya Dışişleri Bakanı Arnavutluk'u AB üyesi olarak görmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Slovenya Dışişleri Bakanı Arnavutluk'u AB üyesi olarak görmek istiyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Arnavutluk\'u AB üyesi olarak görmek istiyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'nin bir üyesi olmasını istediklerini belirtti. Fajon, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

26.08.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ülkesinin Arnavutluk'u Avrupa Birliği'nin (AB) bir üyesi olarak görmek istediğini söyledi.

Fajon, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fajon, mevkidaşı ile iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm olumlu yönlerine ilişkin oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Slovenya ile Arnavutluk'un yakın müttefik olduğunu belirten Fajon, "Slovenya tüm Batı Balkanlar bölgesinin destekçisidir ve Arnavutluk'u Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak görmek istiyor. Slovenya, Arnavutluk'un AB'ye entegrasyonunun güvenli ve kesin bir destekçisi olacaktır." diye konuştu.

Hasani de ikili ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirterek, Slovenya'nın, Batı Balkanlar'daki ülkelerin Avrupa perspektifinin güçlü bir savunucusu olduğunu kaydetti.

Slovenya'nın, bölgede AB'ye en hızlı entegre olan ülkelerden olmasından dolayı kendileri için bir model oluşturduğunu ifade eden Hasani, "Görüşmede birçok önemli ikili ve çok taraflı konuyu ele aldık, ancak birleşmiş bir Avrupa yolculuğumuz görüşmede özel bir yer tuttu. Şimdiye kadar Arnavutluk gerekli reformları yerine getirme konusunda önemli adımlar attı." değerlendirmesinde bulundu.

Fajon, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen "Tirana Diplo 2024" Büyükelçiler Konferansına katılmak üzere başkent Tiran'a gelmişti.

28 Ağustos'a kadar devam edecek olan konferansın açılışında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Slovenya, Avrupa Birliği, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya Dışişleri Bakanı Arnavutluk'u AB üyesi olarak görmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:42:50. #1.12#
SON DAKİKA: Slovenya Dışişleri Bakanı Arnavutluk'u AB üyesi olarak görmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement