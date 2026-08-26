Slovenya'nın E1 Projesi Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Slovenya'nın E1 Projesi Tepkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya, AB'nin İsrail'in E1 yerleşim projesine karşı ortak açıklamasına katılmadı. Tepkiler yükseliyor.

Slovenya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı E1 yerleşim projesi için inşaat ihaleleri yayımlama kararına karşı çıkan ortak açıklamaya katılmaması tepkiyle karşılandı.

Mart 2026'da yapılan genel seçimin ardından değişen hükümetin İsrail'e yönelik ılımlı tutumu sürerken, Başbakan Janez Jansa, AB'nin İsrail hükümetinin E1 yerleşim projesi için inşaat ihaleleri yayımlama kararını kınayan ortak açıklamasına katılmadıklarını belirtti.

Hükümetten yapılan açıklamada, AB'den gelen yeni bir ortak açıklamanın "değer sağlamayacağı" ifade edildi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, hükümetin tutumuna tepki gösterdi. Slovenya'nın AB'nin ortak açıklamasını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Musar, İsrail'in yasa dışı E1 projesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

Pirc Musar, "Uluslararası hukuk siyasi bir tercih değildir ve bu noktada çifte standart olamaz. Herkese eşit uygulanmalı. Bu ilkeler ihlal edildiğinde, Slovenya uluslararası hukuku savunan ülkeler arasında olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Özgürlük Hareketi de Slovenya'nın ortak açıklamaya katılmamasını "utanç verici bir dış politika kararı" şeklinde nitelendirerek, "Jansa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine iyiliğinin karşılığını veriyor, seçim kampanyasında verilen yardımların bedeli ödeniyor. Brüksel'de Slovenya'nın çıkarlarını değil, İsrail'in çıkarlarını savunacak bir başbakan var. Slovenya'nın ortak açıklamaya katılmaması, Jansa'nın İsrail'in etkisiyle iktidara geldiğinin en büyük kanıtı." değerlendirmesini yaptı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail, "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA

Slovenya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'nın E1 Projesi Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

21:59
Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol Neler oluyor neler
Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol! Neler oluyor neler
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
21:46
Guendouzi’den Lyon taraftarına olay hareket
Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 22:56:41. #7.13#
SON DAKİKA: Slovenya'nın E1 Projesi Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement