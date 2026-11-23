Slovenya, Rusya vatandaşlarının turistik vize başvurularını kabul etmeyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Slovenya, Rusya vatandaşlarının turistik ve spor etkinlikleri gibi zorunlu olmayan seyahatler için vize başvurularını kabul etmeyeceğini açıkladı. Dünya ve Avrupa şampiyonaları istisna tutulacak, zorunlu seyahatler kapsam dışı kalacak; karar AB Komisyonu yönergeleriyle alındı.
Slovenya, Rusya vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması uygulayacağını açıklayarak, turistik ve diğer zorunlu olmayan seyahatler için yapılan vize başvurularını kabul etmeme kararı aldığını duyurdu.
Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya vatandaşlarının turistik ve özel ziyaretler ile spor etkinliklerine katılım gibi zorunlu olmayan seyahatlere yönelik başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilerek Dünya ve Avrupa şampiyonalarının istisnai durum olarak değerlendirileceği aktarıldı.
Zorunlu seyahatlerin uygulama kapsamında olmadığına işaret edilen açıklamada, kısıtlama kararının Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yönergeleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.
Avrupa'da Finlandiya da Rus sporcuların ülkeye girişine yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştıracağını açıklamıştı.
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