Slovenya ve Çin Otomotiv İlişkilerini Güçlendiriyor

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LJUBLJANA, 9 Ekim (Xinhua) -- Slovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlenen otomotiv endüstrisi tedarikçileri toplantısına Sloven otomobil parçaları tedarikçileri ve Çinli otomobil üreticilerinin temsilcileri katıldı, 8 Ekim 2024.

Slovenyalı otomobil parçaları tedarikçileri ve Çinli otomobil üreticileri daha güçlü ticari işbirliğini teşvik etmek amacıyla Salı günü düzenlenen toplantıda bir araya geldi. (Fotoğraf: Katja Kodba/STA/Xinhua aracılığıyla)