Slovenya ve İspanya, Filistin Devleti'nin tanınmasını destekleyecek

Güncel

LÜBLİYANA, 17 Nisan (Xinhua) -- Slovenya ve İspanya, zamanı geldiğinde Filistin Devleti'nin tanınmasını destekleyeceklerini belirterek, devletin tanınmasının Gazze'deki silahlı çatışmanın sona ermesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob ve İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez, Salı günü yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında ülkelerinin tutumlarını açıkladı.

Golob, Filistin'in tanınmasının Gazze'deki sivillerin acılarını hafifletmeye yönelik bir adım olacağını, ancak "bunun yalnızca bir adım olup, tek başına yeterli gelmeyeceğini" ifade etti.

Sanchez ise Gazze'de çatışmanın tırmanmasını önlemek için "Filistin'in uluslararası alanda tanınması ve diplomasi yolunun seçilebileceğini" söyledi.

Sanchez'in ziyareti, Mart sonunda İspanya, Slovenya, İrlanda ve Malta başbakanları tarafından imzalanan ve "koşullar uygun olduğunda" Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olduklarını belirten benzer bir ortak açıklamanın ardından gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Slovenya geçen hafta yaptığı açıklamada, bu haftanın sonlarında yapılacak Güvenlik Konseyi oylamasında Filistin'in BM üyeliğini destekleyeceğini bildirmişti.