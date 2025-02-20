SMA Hastası Tahir Bebek İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
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SMA Hastası Tahir Bebek İçin Yardım Çağrısı

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8 aylık SMA Tip-1 hastası Tahir bebek için ailesi yardım çağrısında bulundu, kampanya yüzde 2'de.

20.02.2025 15:02
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HABER: Mehmet OFLAZ - KAMERA: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara'da yaşayan ve yardım kampanyası yüzde 2 seviyesinde olan SMA Tip-1 hastası 8 aylık Tahir bebeğin annesi Melis Özbulduk, "Oğlum ilacını alsın bir an önce. İyileşsin. Kasları kaybolmasın. Yaşıtlarından geri kalmasın. İlk evladım. İlk evladımı da toprağa vermek istemiyorum. Biz ömür boyu çalışsak asla bu imkana ulaşamayız. Asla gücümüz yetmez bizim. Lütfen sesimizi duyun" diyerek destek çağrısı yaptı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Ogün ile Melis Özbulduk çiftinin 8 aylık bebekleri Tahir'e, 14 günlükken SMA Tip-1 tanısı konuldu. 18 Haziran 2024 tarihinde doğan Tahir bebek için Ankara Valiliği onayı ile 15 Ocak 2025'te yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya henüz yüzde 2'lik dilimde bulunuyor.

"Evladıma tek başıma yetişemiyorum"

Asgari ücretli bir işte çalışan baba Ogün Özbulduk, yaşadıkları süreci, "Tahir'e 14 günlükken SMA Tip-1 tanısı konuldu. Şu an bebeğim 8 aylık. Çok zorlu bir mücadele içerisindeyiz. Şu an kampanyamız yüzde 2. 1 milyon 818 bin dolara ihtiyacımız var. Bunu bir yıl içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Asgari ücretle çalışan birisiyim. Evladıma tek başıma yetişemiyorum. Bunu bütün insanların, yardımsever kişilerin destekleriyle inşallah tamamlamak istiyoruz" diyerek anlattı.

Sağlık Bakanlığı'na da çağrıda bulunan baba Ogün Özbulduk, "Sağlık Bakanlığımızın bu ilacı Türkiye'ye getirmesini istiyoruz. Bu gen tedavisini Türkiye'ye ulaştırmasını istiyoruz. Bütün bebeklerimiz mağdur bu durumdan. Lütfen bu ilacı Türkiye'ye getirsinler" dedi.

"İlk evladımı da toprağa vermek istemiyorum"

Ev hanımı olan anne Melis Özbulduk, evlatlarına yetişemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Onun bir an önce ilacına kavuşmasını istiyoruz. Cihazlara bağlanmasın, kaslarını kaybetmesin, oğlumuz iyileşsin. Sizlerin desteğinize, maddi manevi desteğinize çok ihtiyacımız var. Elimizden tutun, destek olun bizlere. Çok zor durumdayız. Oğlum 8 aylık bir bebek. İlacını alsın bir an önce. İyileşsin. Kasları kaybolmasın. Yaşıtlarından geri kalmasın. İlk evladım. İlk evladımı da toprağa vermek istemiyorum. Yardım edin. Çok zor süreçlerden geçiyoruz. Kendim ev hanımıyım. Biz ömür boyu çalışsak asla bu imkana ulaşamayız. Asla gücümüz yetmez bizim. Lütfen sesimizi duyun."

"Devlet SMA'lı ailelere yardım etsin"

Anne Melis Özbulduk, gen hastanesi açılması ve devletin SMA'lı ailelere yardım etmesi için çağrı yaptı. Özbulduk, "Elimizden tutsunlar. Evladımıza yetişemiyoruz. Bir an önce yurt dışına gitsin tedavisini alsın. Yaşıtlarından geri kalmasın. Oğlum iyileşsin, yanımda olsun. Yalnız bırakmasın beni, yeter."

Tahir bebek için valilik onaylı IBAN bilgileri şu şekilde:

TL:  TR40 0001 0090 10814290 8050 04

Dolar:  TR13 0001 0090 10814290 8050 05

Euro:  TR67 0001 0090 10814290 8050 03

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel SMA Hastası Tahir Bebek İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

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