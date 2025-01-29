Şmigal: 'Ukrayna Mücadelesi Sürecek' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şmigal: 'Ukrayna Mücadelesi Sürecek'

Şmigal: \'Ukrayna Mücadelesi Sürecek\'

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Avrupa'nın desteği ile savaşı sürdüreceklerini açıkladı.

29.01.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, "(Savaştaki) Ukrayna mücadelesini sürdürüyor ve kaybetmeye niyeti yok. Avrupa'nın desteğine sahibiz." dedi.

Şmigal, resmi ziyaret için bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile basın toplantısı düzenledi.

Kiev'in ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile işbirliği konusunda iyimser olduğunu ifade eden Şmigal, "(Savaştaki) Ukrayna mücadelesini sürdürüyor ve kaybetmeye niyeti yok. Avrupa'nın desteğine sahibiz." diye konuştu.

Şmigal, adil bir barışın sağlanmasını istediklerinin altını çizerek, "Barışı Ukrayna'dan daha fazla isteyen bir ülke yoktur." dedi.

"Ukrayna'nın başarısızlığı Avrupa için güvenlik riski oluşturabilir"

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için ülkelerinden ekonomik ve askeri destek beklediğini belirterek, "Ukrayna'nın herhangi bir başarısızlığı Avrupa ülkeleri için büyük bir güvenlik riski oluşturabilir." ifadesini kullandı.

Hırvatistan'ın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurgulayan Plenkovic, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve haklarına sadık kalacak barışın sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.

Plenkovic, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin hızlanmasını temenni ettiklerini belirterek, Rusya'ya yeni yaptırım paketini de desteklediklerini sözlerine ekledi.

Ukrayna Başbakanı Şmigal, daha sonra Zagreb'de Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya gelerek, Hırvatistan Meclisinde milletvekillerine hitap edecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şmigal: 'Ukrayna Mücadelesi Sürecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: Şmigal: 'Ukrayna Mücadelesi Sürecek' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.