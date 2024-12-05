SMO, Kuveyris Havaalanı'ndaki Uçakları Ele Geçirdi - Son Dakika
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SMO, Kuveyris Havaalanı'ndaki Uçakları Ele Geçirdi

Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'ndaki çok sayıda helikopter ve savaş uçağını aldı.

05.12.2024 23:31
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- Halep'te rejime ait helikopterler ve savaş uçakları SMO'nun eline geçti

HALEP - Suriye Milli Ordusu, kontrolü sağladığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nda bulunan çok sayıda helikopter ve savaş uçağını ele geçirdi.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam liderliğindeki muhalif grupların kontrolü sağladığı Halep'in doğusunda bulunan Kuveyris Askeri Havaalanı, 1 Aralık'ta Suriye Milli Ordusu'nun eline geçti. Havaalanında yaklaşık 30 savaş uçağı ile 10 helikopter SMO tarafından terk edilmiş halde bulundu. Savaş uçaklarını hangara çeken askerler, gerçekleşebilecek saldırılara karşı çevredeki nöbetlerini sürdürüyor.

Diğer şehirleri de rejimin elinden kurtaracaklarını dile getiren Abuhalid isimli SMO askeri, "Şükürler olsun Kuveyris'i temizledik, buradaki helikopterleri ve savaş uçaklarını aldık" dedi.

İran ve Rusya'yı Suriye'den göndereceklerini dile getiren SMO askeri Muhammed ise, "Kuveyres'i kurtardık. Buradaki uçakların hepsini kurtardık. İnşallah diğer şehirleri de alacağız. Suriye'nin hepsini inşallah temizleyeceğiz. İran ve Rusya'yı Suriye'den göndereceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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