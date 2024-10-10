Smotrich'in 'Büyük İsrail' Açıklamaları Gündem Oldu - Son Dakika
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Smotrich'in 'Büyük İsrail' Açıklamaları Gündem Oldu

Smotrich\'in \'Büyük İsrail\' Açıklamaları Gündem Oldu

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, belgeselde genişletilmiş 'Büyük İsrail' tasvirini savundu.

10.10.2024 11:48
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" tasviri, sosyal medyada gündem oldu.

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söyledi.

"Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet." cevabını verdi.

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri'nin diğer yakası mı fethedilecek?" sorusunu ise "Yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanır." ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etti.

Daha önce "Filistin diye bir halkın olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla da tepki toplayan Smotrich'in bu ifadeleri, sosyal medyada gündem oldu.

Ürdün'ü içine alan "Büyük İsrail" haritası

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 20 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyarette Likud Partisinin eski lideri Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması dikkatleri çekmişti.

İsrail'in "Büyük İsrail" politikası, Yahudilerin kutsal kitabındaki "Vadedilmiş Topraklar" inancına ve tam sınırları belli olmamakla birlikte bugün Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarına doğru genişlemeyi öngören hedefe dayanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Smotrich'in 'Büyük İsrail' Açıklamaları Gündem Oldu - Son Dakika

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