Smotrich: Netanyahu'nun İnanılmaz Güven Kaybı

10.08.2025 11:25
İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Netanyahu'nun Gazze işgaline dair inancını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, son güvenlik kabinesi toplantısının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduyu Gazze'de "zafere taşıyabileceği" yönündeki inancını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesini, Filistinlilerin sürgün edilmesini ve bölgede Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını isteyen Bakan Smotrich, X hesabından paylaştığı video mesajda, Güvenlik Kabinesi toplantısında 8 Ağustos'ta bölgenin tamamının yerine yalnızca Gazze kentinin işgal edilmesine ilişkin planı onaylamasına tepki gösterdi.

"Başbakanın, İsrail ordusunu zafere taşıyabileceğine ve taşımak istediğine dair inancımı kaybettim." diyen Bakan Smotrich, Netanyahu'ya seslenerek Gazze'nin tamamının işgal edilmesi kararı için güvenlik kabinesini tekrar toplamasını istedi.

Gazze'nin tamamının işgali için Netanyahu ile son haftalarda yoğun bir şekilde mesai harcadığını belirten Bakan Smotrich, "Haftalar boyunca Başbakan planı destekliyor gibiydi. Ayrıntıları benimle görüştü ve zafer için çabaladığını ve sonuna kadar gitmeyi planladığını belirtti. Ancak ne yazık ki U dönüşü yaptı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve kabinenin amacı Hamas'ı kısmi bir esir takası anlaşmasına zorlamak olan bir "askeri hamleye" yöneldiğini iddia eden Bakan Smotrich, "Zafere böyle ulaşılmaz, esirler böyle geri getirilmez, savaş böyle kazanılmaz." dedi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Gazze kentinin işgaliyle 1 milyon Filistinli güneye doğru sürgün edilecek

İsrail'in işgale hazırlandığı Gazze kenti, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alıyor. Kuzeydeki birçok bölge İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten sözde "tahliye emri" altında.

İsrail saldırıları ve ağır yıkıma rağmen 1 milyon Filistinli Gazze'nin kuzeyinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail işgal planı kapsamında, 1 milyon Filistinliyi sözde "tahliye emirleriyle" yerinden ederek orta kesimde yer alan bölgelere sürgün etmeyi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Kabine, Maliye, İsrail, Kabine, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.