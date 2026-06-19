Smotrich'ten Sınır Genişletme Çağrısı - Son Dakika
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Smotrich'ten Sınır Genişletme Çağrısı

19.06.2026 08:14
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İsrail'in Maliye Bakanı Smotrich, savaşın sınır genişletme ile sona ermesini istedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşın İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini söyledi.

İsrailli bir gazeteciye verdiği video röportajda konuşan Smotrich, savaşın "İsrail'in sınırlarının genişletilmesini ve savunulabilir sınırlara ulaşıldığını ilan eden siyasi bir deklarasyonla bitmesini istediğini" belirtti.

Smotrich, Litani Nehri'nin güneyindeki Lübnan bölgelerinin ilhak edilmesine ilişkin soruya yanıt vererek, bu bölgelerin İsrail tarafından ilhak edilmesinin bir senaryo olabileceğini ifade etti.

Bu konuda Başbakan Binyamin Netanyahu ile aralarında görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Smotrich, İsrail'in mevcut sınırlarını "kalemle çizilmiş" olarak nitelendirdi.

"Sykes-Picot sınırları savunulabilir sınırlar değil. Demografiyi, coğrafyayı ve topografyayı hesaba katmıyor." ifadelerini kullanan Smotrich, toprak ilhakının "düşmana yaptığı hatanın bedelini göstereceğini" savundu.

Smotrich, "Yenilginin bedelini Orta Doğu'nun hafızasına kazımak istiyorsanız toprak alın. Bize saldıran herkes ağır ve geri döndürülemez bir bedel ödemeli." dedi.

Gazze Şeridi'ne ilişkin de Smotrich, "Gazze harabe halinde kalacak. Sonunda göç yaşanacak çünkü önümüzdeki onlarca yıl boyunca orada insanları tutacak bir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Smotrich, Gazze'de silahsızlandırma hedefine ulaşılmadan herhangi bir yeniden inşa sürecine izin verilmeyeceğini ileri sürerek, bölgedeki altyapıya verilen zarar ve yıkımları "kökten tedavi" olarak nitelendirdi.

Smotrich daha önce de Gazze Şeridi'nin ilhakı, bölgede İsrail yerleşimleri kurulması ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Smotrich'ten Sınır Genişletme Çağrısı - Son Dakika

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