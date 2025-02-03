Smotrich'ten Suudi Arabistan'a Normalleşme Tehdidi

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan'la bağımsız Filistin devletinin kurulmasının yolunu açacak bir normalleşmeye karşı olduğunu belirtti.

Smotrich, partisinin haftalık olağan toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in tüm Arap ülkeleriyle normalleşmesini destekleyeceğini savunan Smotrich, ancak Suudi Arabistan da dahil bağımsız Filistin devletinin kurulması şartını içeren hiçbir normalleşmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir ise partisinin grup toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Washington'dan Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlayacağı, bölgeye insani yardımların gönderilmeyeceği ve Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçü" teşvik sözüyle dönmesi çağrısı yaptı.