Sobadan Sızan Gaz, 8 Kişiyi Hasta Etti

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Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

Yolağzı köyündeki evlerinde dün gece rahatsızlanan L.K. (29), M.S.K. (3), İ.K. (6), Y.K. (8), A.K. (11) M.K. (9), D.E.H. (16) ve S.A.E. (58) durumu komşularına belirtti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen 8 kişi ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 8 kişiden S.A.E. ve L.K. Diyarbakır'a sevk edildi, 6 kişi ise taburcu edildi.