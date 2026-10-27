Sobyanin, zirve sürerken Moskova'ya ilerleyen 6 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Sobyanin, zirve sürerken Moskova'ya ilerleyen 6 İHA'nın imha edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente ilerleyen 6 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu. Sobyanin acil durum ekiplerinin bölgede çalıştığını belirtirken, Putin'in de katıldığı 8. GECF Zirvesi başkentte sürüyor.
Rusya'da 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent Moskova'ya doğru uçan 6 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'ya doğru uçan 6 İHA hava savunma sistemlerince imha edildi. Acil durumlar ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı 8. GECF Zirvesi sürüyor.
Kaynak: AA
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