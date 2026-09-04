Soçi'deki İHA saldırısında petrol deposunda yangın çıktı, 490 İHA imha edildi - Son Dakika
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Soçi'deki İHA saldırısında petrol deposunda yangın çıktı, 490 İHA imha edildi

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Rusya'nın Soçi kentine düzenlenen İHA saldırısında petrol deposunda yangın çıktı ve birkaç bina hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 490 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde imha edildiğini açıkladı; Moskova'da ise 40'a yakın İHA etkisiz hale getirildi.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Operasyonel Merkezi, Soçi kentine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Soçi şehrine yönelik İHA saldırısında birkaç binanın hasar gördüğü kaydedilirken, "Petrol deposunda da yangın çıktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 490 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde imha edildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 40'a yakın İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Soçi'deki İHA saldırısında petrol deposunda yangın çıktı, 490 İHA imha edildi - Son Dakika

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