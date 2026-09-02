SODEMSEN heyetinden Çankaya Belediyesi'ne ziyaret
Güncelleme:
SODEMSEN heyeti, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'i makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) heyeti, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'i makamında ziyaret etti.
Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Genel Sekreteri ve İdari ve Mali İşler yöneticileri, Belediye Başkan Vekilimiz Haldun Güler'i makamında ziyaret etti" bilgisi verildi.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › SODEMSEN heyetinden Çankaya Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?