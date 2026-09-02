SODEMSEN heyetinden Çankaya Belediyesi\'ne ziyaret

(ANKARA) - Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) heyeti, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'i makamında ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Genel Sekreteri ve İdari ve Mali İşler yöneticileri, Belediye Başkan Vekilimiz Haldun Güler'i makamında ziyaret etti" bilgisi verildi.