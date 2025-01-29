Sofya Alağaş'ın Görevden Alınması Protesto Edilecek

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(SİİRT) - DEM Partili Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden alınarak yerine Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak atanması, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla protesto edilecek.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtılan Siirt Belediyesi Eş Başkanı DEM Parti Sofya Alağaş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Sabah saatlerinde Siirt Belediyesi önüne gelen polis ekipleri, belediye binasını bariyerler kapattı. Belediye önünde kalabalık bir grupla bir araya gelen DEM Parti Siirt İl Eş Başkanı Eşref Tekin, saat 15.00'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın kente geleceğini belirterek, protesto eylemi düzenleneceğini bildirdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Siirt Belediyesi önünde bir grubun bekleyişi sürüyor.