Sofya\'da Kadir Gecesi İftarı

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla başkent Sofya'da yüzlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Sofya'da Osmanlı döneminden kalma Kadı Seyfullah Efendi Camisi yanında düzenlenen iftarda, Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı sofrayı paylaştı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, programda yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan çatışmalara dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeryüzünde oluk oluk kan akıyor. Bu kanların durdurulması için bu mübarek gecede dua edeceğiz. Kadir Gecesi'nde yapılan duaların kabul edildiğine inanıyoruz. Bu nedenle uykudan biraz fedakarlık ederek Allah'a ibadet etmeye çalışalım."

Sofya Müftüsü Beyhan Mehmed de Kadir Gecesi'nin önemine değinerek, "Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi idrak etmenin huzurunu ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Kadir Gecesi'nin insanların kendilerini sorgulamaları ve yeni bir başlangıç yapmaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Mehmed, "Bu akşam burada aynı iftar sofrasında buluşmamız, birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzun en güzel göstergesidir." diye konuştu.

Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen, yüzlerce kişinin katıldığı programda ilahiler okundu, semazen gösterisi yapıldı.