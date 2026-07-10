Soğanlı'da Asırlık Dut Ağaçlarından Geçim Kaynağı: Pekmez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soğanlı'da Asırlık Dut Ağaçlarından Geçim Kaynağı: Pekmez

Soğanlı\'da Asırlık Dut Ağaçlarından Geçim Kaynağı: Pekmez
10.07.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Soğanlı köyünde asırlık dut ağaçlarından yapılan pekmez önemli gelir sağlıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Soğanlı köyünde dededen kalma asırlık dut ağaçlarının meyvesinden yapılan geleneksel dut pekmezi geçim kaynağı oldu.

İlçenin mikroklima iklimine sahip köylerinden Soğanlı'da, 100'ü aşkın dededen kalma asırlık dut ağacında hasat dönemi başladı.

Hasatta toplanan dutlar geleneksel yöntemlerle daha çok pekmeze dönüştürülüyor. Yoğun emekle üretilen ve şifa kaynağı olarak tüketilen pekmez, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlere sipariş üzerine gönderilerek köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Toplanmasından kaynatılmasına zorlu bir süreçten geçiyor

Dut pekmezi yapımı için sabahın erken saatlerinde bahçelere giden aileler, dev bez brandaları asırlık ağaçların altına gererek insan gücüyle dutları silkeliyor.

Yaprak ve yabancı maddelerden özenle ayıklanan ve yıkanan meyveler daha sonra odun ateşinde dev kazanlarda sürekli karıştırılarak kaynatma işlemine tabi tutuluyor.

Kaynama işleminin ardından tortularından arındırılması için süzülen dutlardan elde edilen şıradan pekmez elde etmek için damlarda geniş tepsilere dökülen şıra yoğunlaşması ve aroma kazanması için günlerce güneş altında bekletiliyor.

"Bizim için çok önemli bir gelir kapısı"

Köy sakinlerinden 52 yaşındaki Bilal Turan, AA muhabirine, köylerinde yaklaşık 220 dut ağacı bulunduğunu ve bunların yarısından fazlasının asırlık olduğunu belirtti.

Dedelerinin yetiştirdiği dut ağaçlarından bugün yaptıkları pekmezi satarak geçimlerini sağladıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Bu asırlık dutlarımız dedelerimizin dedesinden kalma dutlarımız. Burada uzun süre dutların canlı kalmasının sebebi, ağaçlarımızın kenarından Keban Çayı'nın akmasıdır. Dut ağacı da kökleri çok derine gittiği için Keban Çayı'ndan suyunu alıyor ve bize çok güzel meyveler veriyor. Haftada 2-3 sefer ağaçları silkeliyoruz. Asırlık dutlarımızdan dut pekmezi yapıp İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya, İzmir'e sipariş gönderiyoruz, bizim için önemli bir gelir kaynağıdır. Kolay bir süreç mi, değil, çok zorlu bir süreç. Meşakkatli bir iş ama yüzde 100 organik, orijinal dut pekmezlerimiz sağlığımız için çok faydalı."

Köyde bu işi yapan yaklaşık 15 aile olduğunu dile getiren Turan, sürecin 45 gün sürdüğünü söyledi.

"Şu anda 100-150 senelik dut ağaçlarımız var"

Üreticilerden Hasan Celayir ise atalarının bölgeye ilk yerleştiği dönemlerde ekimi kolay ve verimi yüksek olduğu için tarımsal üretim olarak önceliği dut ağaçlarına verdiklerini ve dere yataklarını dut ağaçlarıyla donattıklarını dile getirdi.

Köyün mikroklima özelliğinden ve ağaçların dere yatağında olmasından dolayı asırlardır canlılığını sürdürdüğünü ifade eden Celayir, şöyle konuştu:

"Şu anda 100-150 senelik dut ağaçlarımız var. Bunlar dere yatağında olduğu için gerçekten çok güzel bir ürün veriyor. Bu dutlarımızın aroması güzel olduğu için bundan kaliteli dut pekmezi elde ediyoruz. Elde edilen pekmezimizi de İstanbul, Ankara, İzmir gibi batı bölgelerine eş dostlar aracılığıyla kargoyla veya otobüslere vererek gönderiyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Elazığ, Güncel, Keban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soğanlı'da Asırlık Dut Ağaçlarından Geçim Kaynağı: Pekmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
Arkadaş kavgası can aldı 19 yaşındaki gencin acı sonu Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:39
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:47:53. #7.12#
SON DAKİKA: Soğanlı'da Asırlık Dut Ağaçlarından Geçim Kaynağı: Pekmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.