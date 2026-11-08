Soğuk havaya rağmen Caddebostan Sahili\'nde mobil DJ eşliğinde koşu yapıldı

İSTANBUL'da havalar soğusa da keyifli ve eğlenceli bir pazar günü geçirmek isteyenler Caddebostan Sahili'ndeydi. Sahilde kimi koşu ve yürüyüş yaptı kimi de devam eden etkinliklere katıldı; denizde ise yelken sporcuları programlarına devam etti. Sahil boyunca spor yapanlar havadan görüntülenirken, güneşin bulutların arasından göründüğü anlar görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da haftasonunu değerlendirmek isteyenler güne Kadıuköy Caddebostan Sahili'nde başladı. Hava soğuk olsa da yürüyüş, yelken, koşu gibi sporları temiz havada ve sahil kenarında yapanlar mutluluklarını dile getirdi. Yürüyüş yapanlardan Cihan Atik, "Ayda 2-3 kere geliyoruz. Mutlutyuz kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Stresimizi atıyoruz" dedi.

'KOŞUDA MOTİVASYON KAYNAĞI OLUYOR'

Sahilde mobil DJ eşliğinde koşu yapanlar da vardı. Koşuya katılanlardan bir kişi " Dj'imizin yanımızda olması bir motivasyon kaynağıdır. Elimizde bir hoparlör olur normalde. Böyle bir değişiklik bize de değişik hissettiriyor. Tam bir koşu havası olduğu için motivasyon kaynağı oluyor" dedi. Koşuya katılanlardan başka bir kişi ise, "Seyyar dj 'imizle fark yarattığımızı düşünüyoruz.Hem müzikle hem toplulukla koşmak herşey birarada." diye konuştu. Sahilde eşiyle yürüyüş yapan bir kişi ise, "Yürüyüş bizimkisi. Arada geliyoruz. Hava da çok soğuk değil. Burada her daim yürüyorlar. Herkes sağlığına dikkat ediyor." diye konuştu.